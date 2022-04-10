Главной задачей очередного этапа российской спецоперации на Украине является дробление, окружение и уничтожение группировки ВСУ, сосредоточенной на Донбассе и в прилегающих к нему областях. На это потребуется время, но больше месяца данная фаза вряд ли займет, считает военный эксперт Владимир Евсеев.

В интервью изданию «Украина.ру» аналитики пояснил, что на Донбассе, а также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях сейчас находится как минимум 90 тысяч военнослужащих ВСУ. Кроме того, в этих регионах сосредоточены бронетехника и тяжелое артиллерийское вооружение. Это весьма боеспособная группировка войск, поэтому быстро расправиться с ней не получится.

Только в Лисичанске сейчас находится 15 тысяч военных. Столько же было и в Мариуполе, поэтому можно оценить, сколько времени займет установление контроля над этим городом.