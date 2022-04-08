Европейские чиновники продолжают политику, направленную на отказ от энергоносителей из России. При этом они не могут не понимать, что единственным итогом подобных действий станет полный коллапс экономики ЕС, пишет РИА Новости.

Сейчас Брюссель постоянно говорит об альтернативах российскому газу. Однако если некоторые страны Европы вполне могут себе позволить построить дорогостоящие терминалы для СПГ, то Молдавия, Словакия, Хорватия и целый ряд других государств могут получать голубое топливо только из России.

Даже в том случае, если Европа сумеет договориться по СПГ, хотя и это сейчас находится под большим вопросом, она будет недополучать 75 миллиардов кубометров. Компенсировать этот дефицит просто нечем, так как США торгует своим сжиженным газом с Китаем, да и других стран есть свои покупатели, отказываться от которых ради Европы, имеющей возможность приобретать в неограниченных объемах трубопроводное голубое топливо они вряд ли станут.

Но один шанс полностью отказаться от российского газа у Брюсселя все же есть. Упомянутая выше Молдавия уже согласилась платить за голубое топливо из РФ рублями. Не исключено, что совсем скоро ЕС заявит, что в этой стране “появились” огромные запасы газа и станет покупать его в Кишиневе. Или в Словакии с Венгрией, которые также намерены перейти на российскую валюту в расчетах с Россией.