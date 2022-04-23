Лишь некоторые страны Евросоюза согласны отправлять на Украину наступательные виды вооружений. Остальные вполне резонно отмечают, что поставки такого оружия продемонстрируют оборонные способности Запада Китаю и РФ, а также другим потенциальным противникам.

Сообщается, что в Киев отправляются в основном противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские и прочие боеприпасы. Кроме того, Европа постоянно доставляет на Украину гуманитарные грузы. Поставки наступательных вооружений более опасны для ЕС, так как могут раскрыть конфиденциальные данные по обороноспособности.

Ряд государств уже заявили, что больше не в состоянии отправлять в Киев оружие, так как опасаются, что не будет чем обороняться самим. Среди них – Германия, представители которой заявляют об исчерпании запасов вооружений, которые готовились для поставок на Украину.