Ученые из Университета Экс-Марсель обнаружили одну уникальную особенность пчел. Оказалось, что насекомые не могут летать над зеркальной поверхностью.

Еще в 1963 году энтомолог Герберт Херан смог выяснить, что пчелы перелетают над водоемом с одного берега на другой только в том случае, если по поверхности воды будут волны или рябь. Если погода безветренная, озеро становится зеркально гладким. Из-за этого пчелы не могут перелететь водоем, так как начинают терять высоту.

Современные исследователи решили продолжить изучение этого вопроса. Они выяснили, что причина такого поведения “боязнь зеркал”. Ученые провели эксперимент, в котором использовали тоннель, где пол и потолок были из зеркал.

Как только ученые открывали зеркало на полу, пчелы сразу же начинали терять высоту. Ученые уверены, что это связано с визуальным увеличением пространства. Из-за этого пчелы начинают терять ориентацию.

Подобный обман зрения часто встречается и у летчиков. Именно для этого на борту самолетов находится большое количество приборов, которые показывают уровень высоты и горизонта.