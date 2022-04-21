Елизаветы II приняла участие в праздничной фотосессии, приуроченной к ее 96-летию. Снимки королевы были опубликованы на официальной аккаунте королевской семьи в Instagram (социальная сеть входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

На праздничном портрете Елизавета II стоит в окружении двух белоснежных пони. Лошадей зовут Соловей и Кэти. Королева Елизавета II знаменита своей любовью к животным. Она испытывает особую страсть к породе собак корги. За всю жизнь у королевы Великобритании было около 30 корги.

В честь дня рождения королевы компания Mattel выпустила куклу Barbie «Королева Елизавета II». Кукла одета в платье цвета слоновой кости, которое королева всегда надевала на фотосессии. Приобрести такую куклу можно за 75 долларов.