Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Елизаветы II приняла участие в праздничной фотосессии, приуроченной к ее 96-летию. Снимки королевы были опубликованы на официальной аккаунте королевской семьи в Instagram (социальная сеть входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

На праздничном портрете Елизавета II стоит в окружении двух белоснежных пони. Лошадей зовут Соловей и Кэти. Королева Елизавета II знаменита своей любовью к животным. Она испытывает особую страсть к породе собак корги. За всю жизнь у королевы Великобритании было около 30 корги.

В честь дня рождения королевы компания Mattel выпустила куклу Barbie «Королева Елизавета II». Кукла одета в платье цвета слоновой кости, которое королева всегда надевала на фотосессии. Приобрести такую куклу можно за 75 долларов.

Вам может понравиться

На Запада не на шутку испугались испытаний российской ракеты «Сармат»

Западные страны серьезно встревожились после того, как Россия провела испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Этому событию посвятили новость эксперты британской газеты Daily Mail. На публикацию активно отреагировали читатели газеты.

Политолог Суздальцев назвал единственное условие, при котором начнется Третья мировая война

Начало Третьей мировой войны может спровоцировать только Вашингтон, уверен политолог Андрей Суздальцев. В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что Соединенные Штаты от бессилия вполне могут атаковать Киев ядерным оружием и

“ПСЖ” уже этим летом планирует избавиться от тройки аргентинских игроков

Лето 2022 года станет для “ПСЖ” полным событий. Ожидаются серьезные изменения в составе клуба. В ближайшее время в клубе появится новый тренер. К его приходу спортивный директор Леонардо планирует собрать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C |