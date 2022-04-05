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Рейтинг американского президента Джо Байдена стремительно подает во всем мире. Эксперты издания Asia Times проанализировали и нашли причины, почему президент США никак не может добиться расположения на Ближнем Востоке.

Ситуация на Украине показала, как относятся страны Ближнего Востока к Америке. Санкции против России из-за проведения спецоперации поддержал только один Израиль. Все это говорит о том, что Россия смогла укрепить свое влияние, а на Востоке выступают против политики Байдена.

Стремительно портятся отношения между США и Турцией с Египтом. Вашингтон ранее оказывал Египту военную помощь, но в январе она была заморожена. В Администрации Белого дома заявили, что в Египте нарушаются права человека.

Власти Турции тоже не расположены к Байдену. В Вашингтоне регулярно критикуют внутреннюю политику Реджепа Эрдогана. А турки считают, что Америка виновна в попытке переворота в 2016 году.

Это сигнал для Белого дома о том, что Ближний Восток отдаляется от США, а Байдену уже нечего предложить.

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