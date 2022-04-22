Глава аналитического центра Glory Diplomacy Ван Гайгай раскрыл причины, почему в США приняли решение экстренно выдать ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Подробности передает РИА Новости.

Произошло это в самый разгар конфликта на Украине, а выбрано это время не случайно. Именно сейчас удастся отвлечь внимание от Ассанжа со стороны международного сообщества.

Британский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, которому грозит 175 лет тюрьмы. Но окончательное решение еще не принято. Оно остается за главой МВД Великобритании Прити Пател. Ван Гайгай отметил, что сейчас вся мировая общественность увлечена конфликтом на Украине. Поэтому можно свести к минимуму внимание на Джулиана Ассанжа.

Основатель WikiLeaks для многих и в США, и в Великобритании остается героем. В США не хотят его экстрадиции, так как у Ассанжа имеется много компрометирующей информации. Но сейчас это событие может пройти с наименьшими последствиями, без шума со стороны общественности.