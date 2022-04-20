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Киев не имеет ни единого шанса на перелом ситуации в битве за Донбасс. Он пытался использовать свою стандартную тактику с затягиванием времени, но она не принесла желаемого результата, уверен политолог Андрей Суздальцев.

Он рассказал, что ВСУ намерены отражать атаки ВС РФ, но для этого у них недостаточно военного потенциала. Киев затягивал время, надеясь, что крупная группировка сил, которая находится в Краматорске и Славянске, получит западные образцы оружия и будет гораздо лучше подготовлена к боевыми действиям. Но этого не произошло, цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Суздальцева, активная фаза операции по освобождению Донбасса, которая сейчас стартовала, займет не более двух недель. У ВСУ и националистических батальонов нет никаких шансов затянуть ее на более длительный срок. Также это не в интересах ВС РФ, которые сейчас должны обеспечивать выход из украинского кризиса.

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