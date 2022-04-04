Западные страны вынуждены идти на смягчение введённых ранее санкций по отношению к России. В США недавно сняли ограничение с российских минеральных удобрений. Сделано это было для того, чтобы цены на продовольствие не росли так быстро. Об этом заявило аналитик компании “Открытые инвестиции” Олег Сыроваткин.

Россия – один из главных поставщиков на американский рынок минеральных удобрений, которые широко применяются в сельском хозяйстве страны. Альтернативных поставщиков этого вида продукции в тех же объёмах попросту нет, поэтому Соединённые Штаты были вынуждены “откатить” назад часть санкций. Удобрения включили с список товаров, с которыми можно проводить любые операции, то есть, по сути, вывели их из-под санкций, сказал Сыроваткин.

Объяснение тому может быть одно, уверен эксперт. США боятся разогнать инфляцию ещё больше на фоне и без того значительного роста цен на многие продукты.

Не исключено, заметил Сыроваткин, что вопрос о смягчении санкций в отношении России рассмотрит и Европа. Там тоже наметилась нехватка минеральных удобрений. Впрочем, необязательно, что европейцы смягчат ограничения- в ЕС придерживаются более жёсткой политики, отметил эксперт.