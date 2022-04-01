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Проблемы с импортными продуктами питания в России вряд ли возникнут, чего нельзя сказать об электронике и бытовой технике. Дефицит таких товаров вполне возможен. Таким мнением поделился Дмитрий Янин, глава Ассоциации по защите прав потребителей.

Основная причина – антироссийские санкции. Полностью поставки техники в Россию не прекратились, но ведь и процесс введения ограничений не завершился и как изменится импорт в будущем, пока рано прогнозировать, уточнил специалист. При этом Янин не исключил, что на прилавки магазинов техника, электроника и комплектующие могут в ближайшее время не просто поступать с перебоями, их поставка и вовсе может прекратиться.

К похожей точке зрения склоняются и другие эксперты. Впрочем, их взгляд на ситуацию более оптимистичен. В частности, предполагается, что от перебоев с импортом электроники может спасти так называемый параллельный импорт – его уже узаконили российские власти. Суть такого импорта в том, что товар поставляется в страну без участия компании-производителя. Иными словами покупать технику за границей и ввозить её в Россию для продажи сможет любой, а не только авторизованный дилер или представитель правообладателя.

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