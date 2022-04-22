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Коронавирусная инфекция, пандемия которой началась в 2020 году, никогда полностью не исчезнет. Она будет с человечеством постоянно, периодически вызывая всплески заболеваемости. Такое мнение высказал руководитель одной из научных групп Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В интервью РИА “Новости” он всё же допустил полное исчезновение вируса. Но такой вариант развития событий крайне маловероятен, добавил эксперт. Хафизов также уточнил, что с его мнением солидарно большинство учёных.

Впрочем, по словам экспертов, если коронавирусная инфекция останется с человечеством, то вряд ли в будущем заражения будут носить такой же опасный характер, как сейчас. Причина тому – мутации вируса. Как отмечают специалисты, со временем вирус приспосабливается к иммунной системе человека, делая себя менее заметным для неё. Вместе с этим заболевание (ковид), к которому приводит заражение протекает в более лёгких формах.

Кроме того, по мнению вирусологов, большую роль играет вакцинация – чем больше людей привито от коронавируса, тем эффективнее распадаются цепочки заражений. А это в свою очередь не приводит к резкому росту заболеваемости в популяции.

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