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Эксперт по информационной безопасности Александр Вураско рассказал в интервью радио Sputnik, какими сайтами и приложениями небезопасно пользоваться при включенном VPN.

По словам специалиста, лучше всего избегать подключения VPN при пользовании электронной почтой или банковскими сервисами. Эта категория относится к чувствительной информации. Он отметил, что даже при передаче данных в шифрованном виде, как это происходит на банковских сайтах, остаются риски компрометации. Мошенники могут перехватить все пароли и другую ценную информацию.

При этом Александр Вураско предупреждает, что нужно выбирать только надежные VPN-сервисы. Внимание нужно обращать на провайдера услуг. Важен тот, кто может держать трафик под контролем. Эксперт рекомендует выбирать либо платные сервисы, либо те, кто уже длительное время находится на рынке.

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