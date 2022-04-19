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ВСУ и нацбаты строили свои фортификационные вооружения на Донбассе на протяжении 8 лет, поэтому взять их быстро не получится, уверен военный эксперт Александр Перенджиев. В беседе с журналистами издания «Взгляд» он отметил, что лучшим способом будет уничтожение крупных военных объектов на расстоянии.

Эксперт напомнил, что ВС РФ имеют полное превосходство в воздухе, что исключает возможность доставки помощи тем подразделениям ВСУ, которые затаились на Донбассе. Однако остаются еще автомагистрали и железнодорожные пути.

Чтобы заранее предотвратить движение боевиков украинской армии на помощь нацбатам, необходимо регулярно простреливать дороги. Что касается группировки ВСУ на Донбассе, она подвергнется минометным, артиллерийским и воздушно-бомбовым ударам, которые не оставят ей никаких шансов на сопротивление.

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