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Несмотря на глобальные изменения в мировой экономике, позиции доллара, как мировой валюты, остаются непоколебимы. Ждать его обвала или ослабления в ближайшее время не стоит. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В интервью агентству “Прайм” специалист рассказал, что ряд экспертов предполагает, что доллар в ближайшем будущем ждёт судьба английского фунта стерлингов. Тот в своё время потерял доминирующее положение, став валютой “стран второго эшелона”. Однако по мнению Когана, повторение долларом судьбы английской валюты маловероятно. Британский фунт обрушился в тот момент, когда экономика Великобритании была в кризисе и не считалась по меркам Европы ведущей. Экономика же США сейчас вполне стабильна, что отражается и на состоянии её валюты.

Впрочем, эксперт допустил, что со временем доллар может “подвинуть” юань. Но здесь всё упирается в политические решения китайских властей – пока они не стремятся делать национальную валюту резервной мировой и конкурировать с США. Для Китая всё это чревато потерей экономической независимости.

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