читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коронавирусная инфекция, пандемия которой началась в 2020 году, с человечеством останется надолго. Вирус будет продолжать мутировать, поскольку это естественный эволюционный процесс. Такое мнение высказал руководитель одного из исследовательских центров Роспотребнадзора Александр Горелов.

По последним данным, сейчас на долю штамма коронавируса “омикрон”, а вернее его подвида BA.2, приходятся почти все новые случаи заражения в Российской Федерации. Однако на “омикроне” мутации вируса не остановятся – Горелов не исключил, что в скором времени могут появиться новые штаммы. И этот процесс будет продолжаться.

Позицию представителя Роспотребнадзора разделяют многие учёные. При этом они заявляют, что коронавирус со временем будет всё больше приспосабливаться к иммунной системе человека, и вероятно становиться более заразным. Однако тяжёлых последствий от заболевания, которое вызывает коронавирус, будет становиться всё меньше – вирусы “не заинтересованы” в том, чтобы убивать собственных носителей. Это тоже особенность их эволюции.

 

Вам может понравиться

Путин: Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление Запада

Запад беспрецедентными санкциями попытался спровоцировать коллапс банковской системы России, но она выдержала столь сильное давление, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что основными целями введения рестрикций были также быстрое

В Херсоне и области проводятся рейды по выявлению диверсионных групп противника

Российские силовые структуры проводят рейды по Херсону и всей территории области, направленные на обнаружение диверсионных групп противника. Необходимость в проведении таких мероприятий возникла после того, как на заводе «Паллада» в

Норин назвал единственное преимущество украинской армии над российской

ВС РФ превосходят украинскую армию по оснащению техникой и военной подготовке. Однако и у последней имеется одно неоспоримое преимущество, рассказал военный эксперт Евгений Норин. Он пояснил, что Россия не проводила
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – ясно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 20 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 20 апреля – ясно, до 5 °C | Армавир: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |