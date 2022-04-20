Коронавирусная инфекция, пандемия которой началась в 2020 году, с человечеством останется надолго. Вирус будет продолжать мутировать, поскольку это естественный эволюционный процесс. Такое мнение высказал руководитель одного из исследовательских центров Роспотребнадзора Александр Горелов.

По последним данным, сейчас на долю штамма коронавируса “омикрон”, а вернее его подвида BA.2, приходятся почти все новые случаи заражения в Российской Федерации. Однако на “омикроне” мутации вируса не остановятся – Горелов не исключил, что в скором времени могут появиться новые штаммы. И этот процесс будет продолжаться.

Позицию представителя Роспотребнадзора разделяют многие учёные. При этом они заявляют, что коронавирус со временем будет всё больше приспосабливаться к иммунной системе человека, и вероятно становиться более заразным. Однако тяжёлых последствий от заболевания, которое вызывает коронавирус, будет становиться всё меньше – вирусы “не заинтересованы” в том, чтобы убивать собственных носителей. Это тоже особенность их эволюции.