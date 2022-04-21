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Приказ президента РФ Владимира Путина заблокировать территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе и прекратить его штурм призван сохранить жизни российских военнослужащих. Кроме того, он позволит взять в плен иностранных офицеров, которые сейчас прячутся в катакомбах завода, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Боевики ВСУ и иностранные инструкторы НАТО, которые сейчас скрываются на комбинате, рано или поздно сами захотят выйти на поверхность. У них уже сейчас практически нет воды и пищи, стремительно приближается топливный голод.

В случае штурма ВС РФ может погибнуть много военнослужащих, так как под «Азовсталью» имеется множество подземных ходов, где скрываются боевики. Также националисты могут расстрелять иностранных офицеров если почувствуют, что другого выхода не остается. В случае же блокировки завода натовские военные поднимутся наверх и предоставят информацию об основных целях своего пребывания в Мариуполе.

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