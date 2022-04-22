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Ключ для освобождения южной части Украины находится на востоке страны, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что прежде чем пробивать коридор до Приднестровья, необходимо установить полный контроль над Донбассом.

Аналитик также отметил, что в нынешних условиях невозможно прогнозировать сроки завершения специальной операции ВС РФ. Они будут зависеть от того, куда Минобороны решил направить основные силы – на юг, запад или север Украины. Но в любом случае первым делом необходимо уничтожить крупную группировку ВСУ на Донбассе, чтобы потом она не ставила палки в колеса Москве.

Напомним, что сейчас осуществляется демилитаризация тылов противника. Российские войска точечными ударами уничтожают склады с оружием, боеприпасами и техникой на всей территории Украины, что является неотъемлемой частью спецоперации.

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