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Масштабные поставки на Украину оружия и боеприпасов, о которых без умолку говорит Запад – один большой обман. Цель Соединенных Штатов и НАТО заключается в продлении сроков российской спецоперации на неопределенное время, поэтому оснащать Киев так, чтобы помочь ему победить, никто не собирается, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По словам аналитика, Запад отправляет Киеву 40 тысяч боеприпасов, однако это катастрофически мало для ведения полноценных боевых действий. Для этой цели ВСУ потребуется не менее четырех миллионов снарядов, но столько им никто не даст, передает издание “Царьград”.

Запад преследует собственные цели. Ему нужно, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, чтобы вводить новые санкции и держать у власти в Киеве преступный режим. Это просто политика, которая не имеет ничего общего с солидарностью и бескорыстной помощью.

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