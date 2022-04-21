читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина не в состоянии самостоятельно компенсировать ту технику, которая уже уничтожена в ходе спецоперации РФ, поэтому у нее остается единственный выход – ждать помощи с Запада. Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас собирают по всей планете старые советские боевые системы для Киева, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что выбор в пользу техники производства СССР не случаен. Украинские военные не умеют обращаться с современным вооружением западного образца, а на их обучение уйдет минимум полгода. Столько времени у Киева нет, поэтому США и их союзники находят советские образцы вооружений в странах Восточной Европы и не только.

По словам Леонкова, сейчас Вашингтон обсуждает возможность передачи Украине танков Т-80У из Южной Кореи. Эти боевые машины Советский Союз отправил Сеулу еще в 80-х годах прошлого столетия. В каком состоянии они находятся сейчас, неизвестно.

Вам может понравиться

РБК: Tetra Pak запретила выпускать упаковку для молочных продуктов в России

Производителям молочных продуктов, вероятно, уже в ближайшее время придётся решать вопрос с упаковкой товаров. Шведская компания Tetra Pak запретила своем заводу в Лобне (Московская область) производить упаковку для кефира и

Тайваньский телеканал извинился за сообщение о нападении Китая

Тайваньский телеканал «Хуанши» извинился перед своими зрителями за фейковое сообщение о вторжении Китая на территорию островного государства. Недостоверная информация была показана в бегущей строке канала. Внимательные зрители, которые постоянно следят

Business Insider: Sony планирует размещать рекламу в видеоиграх

В видеоиграх на консолях PlayStation от корпорации Sony может появиться реклама. Однако показывать её будут исключительно в бесплатных продуктах. Об этом сообщает Business Insider. По данным издания, корпорация уже проводит
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C |