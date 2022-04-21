Украина не в состоянии самостоятельно компенсировать ту технику, которая уже уничтожена в ходе спецоперации РФ, поэтому у нее остается единственный выход – ждать помощи с Запада. Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас собирают по всей планете старые советские боевые системы для Киева, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что выбор в пользу техники производства СССР не случаен. Украинские военные не умеют обращаться с современным вооружением западного образца, а на их обучение уйдет минимум полгода. Столько времени у Киева нет, поэтому США и их союзники находят советские образцы вооружений в странах Восточной Европы и не только.

По словам Леонкова, сейчас Вашингтон обсуждает возможность передачи Украине танков Т-80У из Южной Кореи. Эти боевые машины Советский Союз отправил Сеулу еще в 80-х годах прошлого столетия. В каком состоянии они находятся сейчас, неизвестно.