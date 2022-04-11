Запад делает себе громкую рекламу, рассказывая о поставках разнообразных боевых систем на Украину, но умалчивает о том, что до Киева они не доходят. Именно так произошло с пресловутым словацким комплексом С-300, который был уничтожен гораздо быстрее, чем Братислава решилась отправить его в распоряжение ВСУ, рассказал эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что российские спутники, станции радиотехнической разведки и беспилотные аппараты отслеживают ситуацию на Украине. Поэтому они никак не могули пропустить эшелон с зенитно-ракетным комплексом С-300, включающим в себя транспортно-заряжающие машины, радары и пусковые установки.

Когда комплекс добрался до Днепропетровска, по нему нанесли удар крылатой ракетой «Калибр», что привело к уничтожению ЗРК. При этом российские военные убедились в отсутствии рядом с эшелоном пассажирских поездов, чтобы не допускать жертв среди мирного населения Украины.

Леонков отметил, что российские средства разведки обнаруживают любое вооружение, переправляемое на Украину с Запада по железным или автомобильным дорогам. Поэтому оно будет успешно уничтожаться и в будущем.