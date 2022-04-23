Случаи массовой сдачи в плен украинских военных говорят о надломе их боевого духа, уверен эксперт Алексей Леонков. В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что удержать бойцов от решения сложить оружие не могут даже контролирующие их радикалы.

Аналитик напомнил, что только в ходе освобождения Мариуполя в плен сдались около полутора тысяч морских пехотинцев. Это нельзя назвать переломом, но надлом все же произошел. Армия РФ и Народная милиция ДНР успешно разрушают фортификационные сооружения и линии обороны, которые выстраивались годами, поэтому военнослужащие ВСУ деморализованы.

Они участвуют в боевых действиях под жесточайшей диктатурой националистов, но даже она не помогает. Бойцы рано или поздно все же дают слабину, покидают позиции либо сдаются в плен, не желая погибать в неравных боях.

Напомним, что по приказу президента РФ Владимира Путина штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе отменен, однако ВС РФ заблокировали все выходы из подземных коммуникаций предприятия.