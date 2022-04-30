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Россия не собирается задействовать ядерное оружие при малейшей опасности для себя. Но если возникнет серьезная угроза безопасности государства, ВС РФ применят стратегическое вооружение для удара по центрам принятия решений на Западе, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил журналистам сайта “Украина.ру”, что в настоящий момент каких-либо мотивов применять ядерное оружие у России нет, она вполне справляется со своими задачами с использованием обычного вооружения. Однако Вашингтон предпринимает все возможные меры, чтобы спровоцировать Москву на столь опасный шаг.

Среди таких мер эксперт назвал накачку оружием Украины, которая сейчас может получить практически любые виды вооружений в кредит либо на бесплатной основе. Именно такие шаги вполне могут привести к появлению стратегической угрозы для РФ и, соответственно, для использования ею ядерных ракет.

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