Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев возлагал огромные надежды на турецкие беспилотники Bayraktar TB2, но они ничем не помогли ВСУ. 36 таких аппаратов уже сбито российскими средствами противовоздушной обороны, которые готовы к уничтожению любого количества этих БПЛА, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что Киев продолжает получать турецкие ударно-разведывательные дроны. Они доставляются через Польшу, поэтому угроза их применения против российских военных никуда не делась. Однако ПВО всегда наготове и может расправиться с любым количеством беспилотников.

Также российские военные всегда готовы к уничтожению любых других боевых систем, которые Киев применяет в боевых действиях. Впрочем, сейчас у него возникли серьезные трудности с горюче-смазочными материалами, не позволяющими организовывать новые операции против ВС РФ.

Вам может понравиться

Боевики “Азова” снимали квартиры в Харькове еще за полгода до спецоперации РФ

Националисты украинского полка «Азов» (запрещен в России) за полгода до специальной военной операции РФ арендовали квартиры в северо-восточной части Харькова. Они размещались в них по 5-10 человек, сообщила изданию РИА

Кнутов пояснил, почему Лондон отказал Зеленскому в отправке на Украину танков

Лондон не хочет в очередной раз опозориться перед всей планетой и поэтому отказывается отправлять на Украину свои танки. Он отлично понимает, что морально устаревшие боевые машины не в состоянии противостоять

Анпилогов рассказал о российских ловушках для подразделений ВСУ

Одним из самых важных факторов, позволивших ВС РФ получить весомое преимущество над украинской армией, стала их высокая маневренность, рассказал глава фонда «Основание», военный аналитик Алексей Анпилогов. Он пояснил, что именно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 3 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 3 апреля – пасмурно, до 19 °C |