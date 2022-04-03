Киев возлагал огромные надежды на турецкие беспилотники Bayraktar TB2, но они ничем не помогли ВСУ. 36 таких аппаратов уже сбито российскими средствами противовоздушной обороны, которые готовы к уничтожению любого количества этих БПЛА, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что Киев продолжает получать турецкие ударно-разведывательные дроны. Они доставляются через Польшу, поэтому угроза их применения против российских военных никуда не делась. Однако ПВО всегда наготове и может расправиться с любым количеством беспилотников.

Также российские военные всегда готовы к уничтожению любых других боевых систем, которые Киев применяет в боевых действиях. Впрочем, сейчас у него возникли серьезные трудности с горюче-смазочными материалами, не позволяющими организовывать новые операции против ВС РФ.