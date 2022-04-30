Румыния и Польша активно стягивают войска к украинским границам. Обе страны внезапно решили затеять военные маневры в один день – 1 мая. Эксперт Игорь Иваненко уверен, что это неспроста.

Он напомнил, что ни Польша, ни Румыния никогда не скрывали своего желания «откусить» от Украины те территории, которые они считают своими. Для Варшавы привлекательной частью соседнего государства являются Львов и западные регионы, а для Румынии – Бессарабия.

В интервью изданию «Украина.ру» аналитик пояснил, что начало учений может быть прямым обращением к России с предложением разделить украинские территории на три части. И хотя Москва неоднократно заявляла, что не допустит вмешательства в спецоперацию, за определенные уступки она может и пересмотреть свою позицию.