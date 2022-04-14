Для поставок оружия на Украину Североатлантический альянс активно использует транспортную инфраструктуру во Львовской области. Если ее уничтожить, НАТО получит четкий сигнал к прекращению подобной деятельности, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

В беседе с журналистами портала «Украина.ру» он пояснил, что на западе Украины необходимо полностью уничтожить железнодорожные пути, а также «заморозить» автомобильные дороги. Для этой цели достаточно вывести из строя переправы и мосты.

Уничтожение инфраструктуры пограничных переходов во Львовской области позволит лишить ВСУ возможности получать новое оружие из Польши, а также прекратить старания НАТО продлить спецоперацию РФ на длительный срок.