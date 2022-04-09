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Удар по Краматорску был нанесен украинскими военными с молчаливого разрешения Запад. США и Европа готовы простить Киеву что угодно, лишь бы в очередной раз насолить России, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что Соединенные Штаты поставили Киеву четкую задачу – нанести максимальный урон ВС РФ, а также растянуть конфликт до бесконечности, чтобы достичь этой цели. Поэтому ВСУ особо не стесняются и действуют чрезвычайно грубо, даже не пытаясь скрывать свои действия.

Дандыкин также отметил, что Киев распространяет откровенные фейки о российских военных, однако рано или поздно этому придет конец. ВСУ проигрывают по всем фронтам, буквально несколько дней осталось до полного освобождения Мариуполя. Группировка нацистов на Донбассе лишена снабжения, так как и горюче-смазочные материалы на украинских складах, и поставляемое Киеву оружие успешно уничтожаются российскими военными.

Дандыкин напомнил, что оперативно-тактические комплексы «Точка-У» в последний раз использовались ВС РФ в 2019 года. У Москвы имеются все доказательства, что Краматорск обстреляли ВСУ, однако враждебная позиция Брюсселя и Вашингтона не дает возможности их использовать. Но спустя некоторое время правда все равно всплывет.

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