Как бы ни старались Соединенные Штаты «отучить» Германию от российского газа, у них это не получится. Сами США, а также Алжир и Катар, которых они привлекают в качестве альтернативных поставщиков, не смогут обеспечить ФРГ голубым топливом так же, как РФ, уверен заместитель руководителя Института Европы РАН Владислав Белов.

Он пояснил, что российские уголь и нефть можно кое-как заменить, получая их из других источников. Однако СПГ никогда не сможет стать альтернативой трубопроводному газу. Катар и Алжир не умеют поставлять его в тех же объемах, что и РФ. Кроме того, терминалы для сжиженного газа находятся не в Германии, а в Испании, что добавит Берлину проблем.

По словам эксперта, российский газ сейчас в больших объемах применяется в химической промышленности Германии. Но большая его часть все же идет на обслуживание домохозяйств. Отказ от трубопроводного топлива оставит страну у разбитого корыта и ввергнет ее в серьезный энергетический кризис.