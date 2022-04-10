Бывшие военнослужащие НАТО проанализировали спецоперацию РФ на Украине и назвали 5 ее особенностей, впечатливших Запад. Одной из них является использование относительно малых сил и способность выполнять боевые задачи не количеством, а качеством. Об этом сообщил ветеран немецких танковых войск Андреас Вебер.

Кроме того, он отметил высокую скорость действий ВС РФ, которая превышает время выполнения задач натовскими войсками в 5-7 раз.

Вислав Кадышевич, ранее служивший в польских войсках специального назначения, обратил внимание на эффективность российского вооружения, аналогов которому нет в европейских государствах. Также эксперт отметил непредсказуемость действий ВС РФ. Планы постоянно изменяются, что делает абсолютно бесполезными разведывательные данные Киева и Запада. Они мгновенно утрачивают свою актуальность.

По словам Кадышевича, Россия ошеломила НАТО и своей тактикой по блокированию крупной группировки ВСУ на Донбассе. Она не может выбраться из региона, а также получить помощь из других областей, так как ВС РФ предусмотрительно уничтожили все крупные склады ГСМ.

Оба эксперта также пришли к общему мнению по украинской армии. Она считала себя одной из лучших в Европе, однако сейчас хорошо видно, что противостоять серьезному противнику ВСУ не в состоянии.