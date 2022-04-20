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В арсеналах США и Западной Европы нет боеприпасов, необходимых ВСУ, заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он также отметил, что все оружие и боезаряды, поставляемые на Украину, совершенно бесполезны для ее Вооруженных сил.

Петреус пояснил, что на вооружении ВСУ имеются 152-миллиметровые гаубицы, но США отправляет Киеву совершенно бесполезные снаряды калибра 155 миллиметров. Практически такая же ситуация складывается с боевыми машинами и танками. К ним необходимы запасные части и комплектующие, которых у ВСУ просто нет. Как и боеприпасов разных калибров, которые используются в американской и западноевропейской технике.

Напомним, что ранее в США заявили об увеличившемся количестве истребителей на Украине. Представители Пентагона уточнили, что не передавали Киеву боевые самолеты, но снабдили его комплектующими и запасными частями.

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