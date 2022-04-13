Под Киевом и Черниговом украинская армия пользовалась преимуществами лесистой местности. Однако сейчас ВС РФ вышли на открытое пространство позволяющие активно пустить в ход танковые подразделения и пойти в наступление широким фронтом, заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Выражая глубокую обеспокоенность этим фактом, он отметил, что Вашингтону и Киеву нужно молиться и призывать на Украину плохую погоду, которая не даст возможность российским войскам использовать все возможности бронетехники, приводит слова генерала издание “Русская весна”.

Петреус знает о чем говорит. В свое время он командовал вооруженными силами США в Афганистане и Ираке, поэтому обладает большим опытом ведения боевых действий в пустыне. Степь на Донбассе практически ничем от нее не отличается, поэтому ВС РФ действительно получат весомые преимущества.