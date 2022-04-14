Население юго-востока Украины Зеленскому не нужно, он лишь хочет удержать эти территории, предварительно превратив их в выжженное поле. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он пояснил, что гражданское население Донбасса неонацисты ВСУ не считают за людей. Оно совершенно не нужно Киеву, поэтому ради своих нацистских целей Зеленский не раздумывая отдаст приказ уничтожить мирных жителей юго-востока, цитирует Журавко РИА Новости.

Напомним, что на Донбассе в скором времени ожидается крупнейшая битва столетия, в которой с обеих сторон могут принять участие около 200 тысяч военнослужащих. ВС РФ в рамках спецоперации намеревается очистить территории ЛНР и ДНР от нацистов и тем самым прекратить геноцид населения республик.