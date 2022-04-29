Существует три возможных сценария восстановления российской экономики. Все они основываются на импортозамещении. Об этом рассказала доктор экономических наук Елена Устюжанина. Подробности передает РИА Новости.

По мнению экономиста, сейчас очень сложно давать какие-либо оценки, так как есть большое количество альтернативных вариантов развития событий. Но самый вероятный сценарий основан на импорте товаров через третьи страны.

Елена Устюжанина отметила: «В этом случае неизбежно произойдет удорожание как самого производства из-за перестройки логистики, так и конечных товаров. Но автаркии удастся избежать».

Если на Россию будет оказываться санкционное давление, то стране придется самостоятельно восстанавливать и развивать технологии. У России есть для этого “много заделов”, но в «среднем это займет пять-семь лет».

Есть и третий сценарий, который экономист называет компромиссным. Если Запад начнет ослаблять санкции, то Россия активно начнет заниматься реальным импортозамещением.