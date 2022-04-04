Ведущая информационной программы “Время” Екатерина Андреева рассказала, что на Первом канале она играет роль намного больше, чем простого диктора.

С 1998 году Екатерина Андреева занимает должность ведущей программы “Время”. В ходе своей работы она не просто читает новости, но и самостоятельно делает верстку, подбирает сюжеты. Ведущая рассказала: «Я пишу все подводки. У меня есть редакторы, которые мне помогают. Но я сама за все отвечаю. Меня даже не правили-то никогда».

Успешная карьера телеведущей началась у Екатерины Андреевой именно на Первом канале. Как только она стала ведущей новостной программы “Время”, рейтинги передачи стали стремительно расти. Коллеги Андреевой говорят о том, что зрители с огромной симпатией относятся к ведущей. Она умеет расположить к себе, благодаря умению не просто зачитывать новости, но и “общаться” с аудиторией.