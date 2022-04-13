Европейское космическое агентство (ЕКА) озвучило решение о приостановке своего участия во всех лунных программах РФ. Гендиректор организации также заявил, что в скором будущем планируется пересмотр всех проектов, которые реализуются совместно с Москвой и Киевом.

Напомним, что о возобновлении лунной программы в День космонавтики заявил президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что уже готовится запуск АМС «Луна-25», который станет искусственным спутником планеты.

Вполне вероятно, что именно в ответ на заявление Путина ЕКА сообщило о приостановлении участия в российских программах. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался в том духе, что «европейская баба с возу, русской кобыле легче», а также поручил демонтировать со спутников РФ европейское оборудование.