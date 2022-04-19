Египетская фруктовая летучая мышь, несмотря на свое очень хорошее зрение, днем использует эхолокацию. Такой вывод сделала группа исследователей из Тель-Авивского университета.

Летучие мыши ведут ночной образ жизни. Это позволяет им избегать столкновения с хищниками. Но при определенных обстоятельствах им приходится ловить добычу днем. Чтобы не натыкаться на препятствия, летучие мыши применяют методы эхолокации. Они издают короткие звуковые импульсы и вслушиваются в эхо.

Летучие мыши, которые проявляют активность днем, встречаются очень редко. Только 10 из 1400 видов ведут дневной образ жизни. Использовать эхолокацию они могут и при слабом освещении, в сумерках или на рассвете.

Израильские ученые провели эксперимент, в ходе которого установили оборудование рядом с колонией летучих мышей. Камеры фиксировали акустические импульсы, что позволяло изучить активность мышей. Оказалось, что используют эхолокацию, как только оказываются в воздухе, почти 70% летучих мышей. При приближении к крупным препятствиям эхолокацию начинают использовать 100% летучих мышей.