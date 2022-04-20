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Президент США Джо Байден хочет поссорить российского президента Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасам Мадуро. Об этом написал британский журнал Economist. Подробности передает РИА Новости.

Авторы публикации отметили, что на фоне ситуации с Украиной США ищут дополнительные пути, как восполнить потери от эмбарго на российскую нефть через поставки горючего из Венесуэлы. Для этого США придется отказаться от полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

Журналисты уверены, что президент США будет пытаться наладить отношения с Венесуэллой по ряду причин. Здесь речь идет не только об экономической сфере. Авторы отметили: «Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России, которую Москва считает одним из ближайших союзников».

Но при этом авторы считают, что Венесуэла разрушит все коварные планы США. Она просто не станет помогать Западу на чужих условиях.

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