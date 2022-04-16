читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Прибалтика и Польша на фоне конфликта на Украине активно продвигают собственные интересы. На встрече с президентом Владимиром Зеленским польский, литовский, эстонский и латвийский лидеры заявили, что треть военного бюджета истратили на помощь Киеву.

При этом они весьма лицемерно отметили, что считают отправку оружия на Украину своей обязанностью, так как она якобы «воюет за них». Но на самом деле ситуация выглядит совсем иначе, пишет издание EADaily.

Автор публикации Наталья Григорьева сообщила, что Таллинн, Варшава, Рига и Вильнюс отправили на Украину старое советское оружие, давно подлежащее списанию. При этом они надеются, что НАТО взамен предоставит им новые боевые системы на льготных условиях либо выделит средства. Именно поэтому они не устают повторять, что забота об Украине является их «общим делом».

Вам может понравиться

Массовая сдача в плен украинских морпехов упростила задачу освобождения Мариуполя

Более тысячи морских пехотинцев, которых Киев гордо называл «несдающимися героями», все же сложили оружие. Тем самым они значительно облегчили ВС РФ и ополчению ДНР задачу по освобождению Мариуполя, пишет издание

Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ покончить с “политикой умиротворения России”

Германия должна прекратить вести «политику умиротворения России», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что эта самая политика уже провалилась и это стало очевидным для всего мира, передает

Пленные солдаты ВСУ рассказали о неуловимом российском “черном дьяволе”

Сдавшиеся в плен на Донбассе украинские военные рассказали о российском танке, который боевики ВСУ прозвали «черным дьяволом». Видеозапись с этим рассказом опубликовал в Сети глава Чечни Рамзан Кадыров. О «черном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – переменная облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 16 апреля – ясно, до 16 °C |