Прибалтика и Польша на фоне конфликта на Украине активно продвигают собственные интересы. На встрече с президентом Владимиром Зеленским польский, литовский, эстонский и латвийский лидеры заявили, что треть военного бюджета истратили на помощь Киеву.

При этом они весьма лицемерно отметили, что считают отправку оружия на Украину своей обязанностью, так как она якобы «воюет за них». Но на самом деле ситуация выглядит совсем иначе, пишет издание EADaily.

Автор публикации Наталья Григорьева сообщила, что Таллинн, Варшава, Рига и Вильнюс отправили на Украину старое советское оружие, давно подлежащее списанию. При этом они надеются, что НАТО взамен предоставит им новые боевые системы на льготных условиях либо выделит средства. Именно поэтому они не устают повторять, что забота об Украине является их «общим делом».