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19 марта «мультики Путина» ожили и продемонстрировали свою высокую эффективность, уничтожив крупный и хорошо укрепленный склад с боеприпасами ВСУ. Так политолог Яков Кедми прокомментировал первое использование на Украине гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Он напомнил, что склад в Ивано-Франковской области располагался под землей и был рассчитан даже на попадание ядерной бомбы. Однако «Кинжал» отлично справился с его уничтожением. И при этом не был обнаружен средствами противовоздушной обороны, оставшимися на вооружении ВСУ.

Кедми рассказал, что западные эксперты до сих пор шокированы не только высокой скоростью российского гиперзвукового оружия, но и точностью попадания в цель. Также у них вызывает ужас огромная разрушительная сила «Кинжала».

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