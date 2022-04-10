19 марта «мультики Путина» ожили и продемонстрировали свою высокую эффективность, уничтожив крупный и хорошо укрепленный склад с боеприпасами ВСУ. Так политолог Яков Кедми прокомментировал первое использование на Украине гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Он напомнил, что склад в Ивано-Франковской области располагался под землей и был рассчитан даже на попадание ядерной бомбы. Однако «Кинжал» отлично справился с его уничтожением. И при этом не был обнаружен средствами противовоздушной обороны, оставшимися на вооружении ВСУ.

Кедми рассказал, что западные эксперты до сих пор шокированы не только высокой скоростью российского гиперзвукового оружия, но и точностью попадания в цель. Также у них вызывает ужас огромная разрушительная сила «Кинжала».