Власти Польши на протяжении нескольких последних лет совершенно не думали о необходимости обеспечивать экономическую безопасность страны и жили беззаботно и спокойно. Однако военная спецоперация ВС РФ на территории Украины и антироссийские санкции поставили Варшаву на грань жесточайшего кризиса, уверен эксперт Марек Белька.

Он напомнил, что сейчас в Польше наблюдается инфляция, которая бьет все рекорды последних десятилетий. Быстрыми темпами растут цены на продукты и коммунальные услуги, из-за чего жители страны совсем скоро столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Теперь власти страны ищут, кого бы обвинить в свалившихся на Польшу проблемах. Они не хотят признавать, что именно их политика привела к экономическому кризису. В нем не виноваты ни Россия, ни Европа. Польское правительство не хотело замечать угрозы финансовой безопасности страны и допустило ряд просчетов, которые и стали причиной рекордной инфляции.