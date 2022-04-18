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Политика Джо Байдена в области иммиграции стала причиной критики со стороны представителей Республиканской партии. Не поддержали это направление и демократы-центристы. Подробности сообщает издание “Коммерсантъ“.

Американский президент аннулировал закон, который позволял выдворят незаконных иммигрантов, пытающихся попасть в США. Теперь на мексиканской границе может начаться хаос. Политика Джо Байдена из-за иммиграционного кризиса на границе с Мексикой уже много месяцев подвергается критике. Но в настоящее время ситуация усложняется.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, отмена закона приведет к серьезному увеличению нелегальных иммигрантов, которые пересекают границу. Губернатор уже предпринимает меры. Он организует авиарейсы и автобусные перевозки для отправки нелегалов в Вашингтон. Это уже повлияло на уменьшение рабочих мест и рост цен в США.

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