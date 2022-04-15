Президент США Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуаций. Очередной раз оконфузился глава государства и в ходе своего выступления в городе Гринсборо.

Мероприятие было посвящено перспективам развития страны. После завершения своей речи Джо Байден не смог сориентироваться в пространстве, он не понял, как найти выход со сцены.

Американский президент замешкался и попытался войти в стену, перед этим он протянул руку для приветствия в пустоту. После небольшой паузы он развернулся и неуверенно пошел в нужном направлении.

Ранее член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон уже выразил свои сомнения по поводу когнитивных способностей Джо Байдена. Он заявил, что такое состояние президента страны может угрожать американской национальной безопасности.