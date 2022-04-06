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Пока в Европе царят русофобские настроения и организовываются провокации, гражданам РФ имеет смысл воздержаться от поездок в ЕС. Антироссийская истерика, которой охвачен континент, может повлечь за собой негативные последствия, уверен сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал инцидент в столице Румынии рядом с российским посольством. По словам Джабарова, он и сам сейчас не горит желанием отправляться в европейские страны.

«Вы знаете, украинцы провоцируют очень много конфликтов. В свое время, в прошлом году, позапрошлом, это делали в Турции на отдыхе, устраивали драки. Народ, который, понимаете, пытается выразить отношение к русским таким низменным способом, первобытным по сути», – приводит заявление сенатора портал News.ru.

Напомним, что забор посольства РФ в Румынии протаранил местный житель на личном автомобиле. В результате столкновения он погиб на месте. Журналисты из Бухареста называют данный инцидент заранее спланированной провокацией.

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