Центральная часть Средиземного моря находится под контролем российских кораблей. Ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», которые почти 2 месяца назад участвовали в маневрах в регионе, фактически вышли в тыл к рубежам Североатлантического альянса.

Активность крейсеров объясняется все чаще появляющимися заявлениями о возможном вмешательстве сил НАТО в конфликт на Украине. Несмотря на то, что корабли еще в январе зашли в Средиземное море, обнаружить их Западу удалось только сейчас.

Ракетный крейсер «Варяг» в данный момент контролирует территорию практически на границе Ионического и Средиземного морей. Корабль «Маршал Устинов» расположился южнее острова Крит, принадлежащего Греции.

Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что в Средиземном море могут находиться и другие российские корабли. Они внимательно следят за Североатлантическим альянсом и не позволят ему вмешаться в спецоперацию ВС РФ на Украине.