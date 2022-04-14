Направленные против России санкции несут вред только Западу. Он не осознает, что цены на металл и уголь, дерево и газ совсем скоро станут стремительно расти. Причиной резкого подорожания будет уменьшение их поставок из РФ, уверен эксперт Александр Дудчак.

Он пояснил, что Запад объявил России «войну на уничтожение», однако сам ее и проиграет. Все ресурсы, на которые США и Европа собираются вводить эмбарго, останутся в распоряжении РФ. А вот у них этих самых ресурсов не будет. Совсем скоро возникнет дефицит, который и приведет к значительному росту цен.

России даже выгоден такой подход Запада, спровоцировавшего подорожание самых простых товаров, которые вдруг стали столь ценными. Из-за неуклонно увеличивающихся цен РФ сможет продавать гораздо меньшие объемы угля, газа, нефти, но при этом получать большую прибыль.