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Внеплановое повышение социальных выплат, пенсий, а также заработной платы работникам бюджетной сферы может произойти в ближайшие месяцы. Такой прогноз дала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В интервью Lenta.Ru парламентарий уточнила, что ещё в середине марта президент Владимир Путин давал поручение профильным министерствам и ведомствам подготовить предложения по индексации выплат. Срок поручения истёк 20 апреля. Вероятно, что предложения подготовлены, а сами выплаты начнутся не позже конца июня, сказала Бессараб.

Насколько будут проиндексированы выплаты, пока неизвестно – официальных данных на этот счёт нет. По мнению, Бессараб всё указывает на то, что пенсии и соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции по состоянию на время индексации.

Ранее президент Владимир Путин своим указом уже увеличивал пенсии на уровень фактической инфляции, но за 2021 год. В феврале этого года выплаты проиндексировали на 8,6%, чего изначально не планировалось.

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