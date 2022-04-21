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Донецкий батальон «Сомали» принимал активное участие в штурме Мариуполя, но сейчас он уходит из города. Связано это с приказом президента РФ Владимира Путина прекратить нецелесообразные боевые действия на территории комбината «Азовсталь», где затаились остатки неонацистского полка «Азов» (запрещен в России).

Военкор Семен Пегов рассказал, что команда на отправку батальона «Сомали» на другой участок фронта поступила сразу же после распоряжения российского лидера прекратить осаду предприятия. Куда сейчас будет переброшено легендарное подразделение из ДНР, пока неизвестно.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства, что Мариуполь взят, а подразделения ВСУ остаются только на «Азовстали». Президент распорядился прекратить штурм комбината, чтобы минимизировать потери военнослужащих ВС РФ, а также заблокировать завод, чтобы даже муха не могла покинуть его территорию.

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