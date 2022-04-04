Подвид штамма коронавируса “стелс-омикрон” стал доминирующим в России. Его доля сейчас составляет 80%. Об этом рассказал представитель Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Специалист отметила, ещё один подвид омикрона с идентификатором BA.1 составляет около 12% от всех видов коронавирусов, вызывающих ковид, которые сейчас циркулируют в популяции на территории России.

В целом же, отметила специалист, “омикрон” почти вытеснил из страны предыдущий штамм – “дельту”. Сейчас встречаются единичные случаи заражения им. При этом, подчеркнула Черкашина, особого всплеска заболеваемости ковидом в России пока не наблюдается, хотя штамм “омикрон” и все его подвиды являются наиболее заразными.

Между тем эксперты всё же ожидают новую, уже шестую по счёту, волну коронавируса в России. Вероятно, всплеск заболеваемости может произойти в мае, чему будут способствовать и длинные выходные, и установившаяся тёплая погода.