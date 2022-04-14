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Страны СНГ активно работают над укреплением взаимодействия в военной сфере. Основной целью государств является создание объединенной системы ПВО и связи. Об этом сообщил директор Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Евдокимов. Подробности передает РИА Новости.

Михаил Евдокимов отметил, что уже сейчас оборонными ведомствами стран СНГ проводятся совместные учения и сборы, командно-штабные тренировки. Директор ведомства заявил: «Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере — объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания».

По мнению Евдокимова, все это поможет России максимально адаптироваться к режиму антироссийских санкций, укрепить свои позиции.

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