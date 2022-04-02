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Польша и Венгрия совсем не против разделить Украину и присоединить некоторые ее территории, пишет турецкое издание dikGAZETE. Автор публикации Ильбер Васфи Сель считает, что эти страны пользуются отсутствием единой позиции по Киеву в рядах Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Журналист напоминает, что недавно на польском телеканале TVP1 была продемонстрирована карта Украины. На ней Закарпатскую область отнести к Венгрии, а Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Львовскую, Ровенскую и Волынскую – к Польше. Именно на эти регионы давно и неравнодушно посматривают Будапешт и Варшава.

Жители Закарпатской области вряд ли станут сопротивляться вхождению в состав Венгрии, сообщил автор. Он напомнил, что ранее они уже обращались к венгерским властям, чтобы получить защиту от геноцида, устраиваемого киевским режимом.

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