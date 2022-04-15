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Жители Украины, которые сбежали в европейские страны после начала спецоперации ВС РФ, вполне могут стать причиной серьезного кризиса на континенте. Местные жители некоторых государств уже сейчас проявляют недовольство из-за беженцев.

Турецкое издание dikGAZETE рассказало, что в европейских странах сейчас находится более семи миллионов мигрантов с Украины. Их пригласили правительства Польши и Австрии, Румынии и Германии, Венгрии и Словакии, однако местные жители недовольны из-за этого решения. Кто-то, как австрийцы, жалуются на проблемы с парковочными местами, которые возникли после приезда украинцев, а кто-то считает, что интегрировать беженцев в европейское общество чрезвычайно сложно, что приведет к серьезным конфликтам в ближайшем будущем.

Часть мигрантов может даже не пытаться отправляться на поиски работы, так как на них будут распространяться социальные стандарты ЕС. Другая часть, напротив, попробует найти для себя заработок, тем самым нарушая баланс на рынке труда. Все это вкупе с трудностями адаптации украинцев в новой для них языковой и социальной среде может привести к серьезным взрывам.

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